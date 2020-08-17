17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fransız yazardan Ayasofya açıklaması! Şaşırtıcı...

Fransız uzman Saint-Prot, 'nın Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılması ve namazların kılınmaya başlanmasına tepki gösterenleri hedef aldı. Ünlü yazar Saint-Prot, tarihte birçok ibadethanelerin dönüştürüldüğünü belirtti. Roma İmparatorluğu'nda tapınakların kiliseler tarafından ilhak edildiğini hatırlatan Prot, Ayasofya'nın ibadethaneye çevrilmesine tepki gösterenleri şaşırtıcı bulduğunu yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Fransız yazardan Ayasofya açıklaması! Şaşırtıcı...

Fransız uzman Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı.

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

ÖFKELİLERİ ŞAŞIRTICI BULDU

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934'te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN KARARINA DESTEK

Saint-Prot, daha önce İspanya'nın Sevilla kentinde bir caminin 1248'te ve Cordoba Camisi'nin 13'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü belirtti.

Filistin'de Safed'in kuzeyinde bulunan el-Ahmar Camisi'nin geçen yıl kafeye çevrildiğine dikkati çeken Saint-Prot, bazı Batılı çevrelerdeki kişiler ve İslam karşıtı olanlar, İslam ve özellikle Türkiye söz konusu olunca ölçüyü kaybettiklerini vurguladı.

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