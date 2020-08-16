16 Ağustos 2020, Pazar
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Bakan Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı , dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Bakan Fahrettin Koca: Bu sonucu bekliyorduk

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.

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