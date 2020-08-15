15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Trump ve Macron'dan Türkiye-Yunanistan görüşmesi

'deki sıcak gelişmlerin ardından ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Trump ile Macron arasında görüşmesinin detayları açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2020
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Trump ve Macron'dan Türkiye-Yunanistan görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I KONUŞTULAR

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron'un, Trump'ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini aktardı.

Deere, "İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini bildiren Deere, "Trump, ABD'nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi." bilgisini verdi.

TWİTTER'DAN DUYURDU

Öte yandan Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan konularının ele alındığını kaydetti.

ABD ile görüşlerinin birçok noktada birleştiğini vurgulayan Macron, "Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır." görüşünü paylaştı.

Macron ayrıca, BAE ile İsrail arasında yapılan anlaşmayı "cesur bir karar" olarak nitelendirerek, "Umuyorumki bu İsrail ve Filistin halkları arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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