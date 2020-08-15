Duygu Delen'in ölümünden şüpheli Mehmet Kaplan tutuklandı
Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te yaşanan sır ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşen Duygu Delen (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MEHMET K. ADLI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.'nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇOCUK SON ANDA KAÇTI
Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Duygu D.'nin 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun."
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ
Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.
GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA:
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.