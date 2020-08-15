Duygu Delen'in ölümünden şüpheli Mehmet Kaplan tutuklandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN BİR KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ



Öte yandan Kaplan'ın geçen yıl da ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken bir kadına çarparak ölümüne sebep olduğu ve bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA:



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.