CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin

CHP Grup Başkanvekilli Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teröristlerin arkasında durarak skandal açıklamalarda bulundu. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanan, DHKP-C üyesi iki avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliyesi için çağrıda bulunan Özel, "Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal Adli Tıp Kurumu raporlarına rağmen hala tahliye edilmediler. Hukuka uyulmasını, bilime kulak verilmesini ve göz göre göre iki genç insanın daha yitip gitmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı