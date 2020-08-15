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CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin

  , DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan  ve 'ın tahliyesi için çağrıda bulundu. CHP'li Özel'in "İki genç insanın yitip gitmesini istemiyoruz" dediği Timtik ve Ünsal, 'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
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CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teröristlerin arkasında durarak skandal açıklamalarda bulundu. 'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanan, DHKP-C üyesi iki avukat ve 'ın tahliyesi için çağrıda bulunan Özel, "Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal Adli Tıp Kurumu raporlarına rağmen hala tahliye edilmediler. Hukuka uyulmasını, bilime kulak verilmesini ve göz göre göre iki genç insanın daha yitip gitmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı

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Geçtiğimiz günlerde CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için 'a çağrıda bulunarak, "Zamanımız kalmadı! Yargıtay üyeleri karar almadan tatile çıksa da siz yetkinizi kullanın; adil yargılama hakları için ölümü göze alan, bu iki genç avukatı yaşatmak için bir kapı açın. İnsanlık ölmesin, vicdanlar kanamasın" demişti.

DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



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