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Son dakika: MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 20 terörist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığıdan yapılan açıklamada, " bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 /’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe: 20 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

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