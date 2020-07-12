Kestiği ağacın dalı başına düşen adam hayatını kaybetti! Kütahya'da acı olay
Kütahya'da, Özel İdare Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olan Hüseyin Gümüş (50), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gümüş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye 25 kilometre mesafedeki Hisarbey köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Simav İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olan Hüseyin Gümüş, Orman Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda ormanlık alanda ömrünü tamamlamış ağaçları motorlu testereyle kesti. 2 çocuk babası Gümüş'ün kestiği ağaçlardan birinin dalı başına düştü. Ağır yaralanan Gümüş'ün durumunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Gümüş, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gümüş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Gümüş'ün bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Hisarbey köyüne getirildi. Buradaki Büyük Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gümüş Hisarbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gümüş'ün cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Biçer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Öztürk, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri, Gümüş'ün ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve halk katıldı.
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