Adıyaman'da 37 ev karantina altına alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.