12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adıyaman'da 37 ev karantina altına alındı

Adıyaman'da 37 ev karantina altına alındı

Koronavirüs vaka sayılarının 'daki çeşitli mahallelerde artması üzerine 37 ev karantina altına alındı. Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı vatandaşlar��n testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020
ABONE OL
Adıyaman'da 37 ev karantina altına alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA