Adıyaman'da 37 ev karantina altına alındı
Koronavirüs vaka sayılarının Adıyaman'daki çeşitli mahallelerde artması üzerine 37 ev karantina altına alındı. Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı vatandaşlar��n testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.