MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG'li yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.