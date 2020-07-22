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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG'li yakalandı

(), bölgesinde 2 /'li teröristin yakalandığını bildirdi. Teröristler, emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK-YPG'li yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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