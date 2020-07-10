Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yürütülen faaliyetler ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve 6 teröristin daha yakalandığını belirtti

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" dedi.