10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

dakika haberine göre,  bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 /'li terörist daha gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yürütülen faaliyetler ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve 6 teröristin daha yakalandığını belirtti

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek!" dedi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA