Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.
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SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu.
Bakan Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.