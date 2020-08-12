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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı

Son dakika... Milli Savunma Bakanı , 'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. , Türkiye'nin 'de ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Bakan Akar, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.

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