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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a çağrı

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Giriş: 12.08.2020 15:07
Güncelleme:12.08.2020 15:13
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASINA TEPKİ

Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

DİYALOGDAN YANAYIZ

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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