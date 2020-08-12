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Son dakika: Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Milyonlar bu haberi bekliyor: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Son dakika haberine göre Koronavirüste tedbirsizlik ve gevşemeler nedeniyle vaka sayılarının beklendiği kadar düşmemesi durumu devam ederken bugün kritik bir toplantı gerçekleşecek. Koronavirüs üyeleri bugün bir toplantı gerçekleştirecek ve hem kontrollü sosyal hayat hem de okulların açılması sürecine ilişkin değerlendirme ve tavsiye kararlarını masaya yatıracak. İşte ayrıntılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Milyonlar bu haberi bekliyor: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Koronavirüste beklenen düşüşün halen gerçekleşmemiş olması Sağlık Bakanlığı'nın konuyu dikkatle izlemesine neden oluyor. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Hem kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeni kararların hem de Okulların açılışıyla ilgili tavsiye kararlarının alınması muhtemel olan toplantı saat 17.00'da başlayacak.

"OKULLAR" KONUSU SICAKLIĞINI KORUYOR
Milli Eğitim Bakanlığı 2020/2021 eğitim-öğretim takvimiyle okulların açılışı için 31 Ağustos tarihi işaret edilmişti. MEB'ten 11 Ağustos tarihinde gelen açıklamada, Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın duyurulacağı bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim takvimi hakkında nihai kararın verileceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı ardından 'okullar ne zaman açılacak, okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıt bulması bekleniyor.

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MEB TAKVİMİ BELİRLEDİ AMA GELİŞMELER İZLENİYOR
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

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