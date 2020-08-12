MEB son dakika özel okul açıklaması! 2020-2021 özel okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sonrası özel okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Kontrollü normal hayata geçişin başlamasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullar ile ilgili açıklama geldi. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 özel okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim takviminin duyurulmasının ardından gözler özel okullara çevrilmişti. Bakan Selçuk, özel okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni döneme ilişkin detayların belli olması bekleniyor. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 özel okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
GÖZLER BİLİM KURULU TOPLANTISINDA
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, "Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.