Son dakika... Özel okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim takviminin duyurulmasının ardından gözler özel okullara çevrilmişti. Bakan Selçuk, özel okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni döneme ilişkin detayların belli olması bekleniyor. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 özel okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi.

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.