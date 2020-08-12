12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2020 21:02
Son dakika haberine göre Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." dedi. .
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
Galata Kulesi’nde yıkım tartışmasına son nokta!
Galata Kulesi’nde yıkım tartışmasına son nokta!
Kadıköy'de vatandaşı isyan ettiren karar!
Kadıköy'de vatandaşı isyan ettiren karar!
Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Türk fırkateyni...
Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Türk fırkateyni...
Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti
Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti
CHP'li belediyede zamlar art arda geliyor
CHP'li belediyede zamlar art arda geliyor
Türkiye'den Yunanistan'a çağrı
Türkiye'den Yunanistan'a çağrı
İnce’ye ikna ziyareti! Baskı mı yapıldı?
İnce’ye ikna ziyareti! Baskı mı yapıldı?
CHP'li vekile zor soru! Kimden korkuyorsunuz?
CHP'li vekile zor soru! "Kimden korkuyorsunuz?"
Bodrum izlenimlerini anlatıp uyardı: Bu çok tehlikeli!
Bodrum izlenimlerini anlatıp uyardı: Bu çok tehlikeli!
Türkiye'nin Akdeniz'de Navtex ilanı! Bahçeli'den flaş mesaj
Türkiye'nin Akdeniz'de Navtex ilanı! Bahçeli'den flaş mesaj
Daha Fazla Video Göster