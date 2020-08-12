Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile görüştü

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.





