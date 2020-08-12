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Son dakika: 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı öncesi uzman isimlerden A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 12.08.2020 12:37
Güncelleme:12.08.2020 12:42
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor. Öğrenciler ve anne babaların heyecanla beklediği haber bugün gelecek mi? Gözler bugünkü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Eğitim uzmanları Hatice Yılmaz ve Koray Varol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor. Öğrenciler ve anne babaların heyecanla beklediği haber bugün gelecek mi? Gözler bugünkü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Eğitim uzmanları Hatice Yılmaz ve Koray Varol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

OKULUN KAPATILMASI ÇÖZÜM DEĞİL

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz: Okullarda pandemi dönemindeki kurallar da öğretilecek. Çocuklar şu anda toplum içinde bilinçsiz bir şekilde dolaşıyorlar. Okulun kapatılması asla ama asla çözüm değil.

VELİLERİN ÇOCUKLARI ADAPTE ETMESİ GEREKİYOR

Eğitim uzmanı Koray Varol: Velilerin çocuğu okula adapte etmesi gerekiyor. Bazı dersler evde olacak bazı dersler okulda olacak. Belki bölgesel çalışmalar da yapılabilir.

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