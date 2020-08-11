AK Parti'den "Mavi Vatan" açıklaması: Türkiye eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."