11 Ağustos 2020, Salı
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AK Parti'den "Mavi Vatan" açıklaması: Türkiye eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor

Genel Başkanvekili , ", 'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, " Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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AK Parti'den Mavi Vatan açıklaması: Türkiye eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."

"YUNANİSTAN'IN TÜM AVRUPA'YI 'YUNAN TİYATROSU'NA ÇEVİRMESİNE İZİN VERMEYİN!"

Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Yunanistan'ın AB'yi toplantıya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir."

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