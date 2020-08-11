11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya'dan açıklama: Lider Türkiye olacak

Rusya'dan açıklama: Lider Türkiye olacak

 Başkanı Lomidze, "Turistlerin bu yaz karşılaştıkları koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, 'ye yönelik yüksek bir talep var. Ağustos sonu ve eylül başını kapsayan çok iyi göstergeler var. Türkiye bu yıl tatilinde lider ülke olacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Rusya'dan açıklama: Lider Türkiye olacak

(ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu yıl 4,5 ila 5 milyon arasında Rus vatandaşının yurt dışında tatil yapmasını beklediklerini belirterek, "'ye yönelik yüksek bir talep var. Türkiye bu yıl da tatilinde lider ülke olacak" dedi.

Lomidze, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ışığında sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Turizmde sevindiren haber! Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor TURİZMDE SEVİNDİREN HABER! RUSYA'DAN ANTALYA, BODRUM VE DALAMAN UÇUŞLARI BAŞLIYOR

"İSTANBUL İLE UÇUŞLARIN BAŞLAMIŞ OLMASI..."

Rusya ile çok sayıda ülke arasında uçuşların hala kapalı olduğunu anımsatan Lomidze, "Uçuşların hangi ülkelerle açılacağını henüz bilmiyoruz. Ancak insanlar, üzerinden farklı noktalara gidebildikleri ile uçuşların başlamış olmasını avantaja çeviriyorlar" diye konuştu.

Türkiye'ye uçuşların başlamasıyla turizm sektörünün canlandığına işaret eden Lomidze, "Bu yıl 4,5 ila 5 milyon arasında Rus vatandaşının yurt dışında tatil yapmasını bekliyoruz" dedi.

Rus turistler nezdinde Türkiye'ye yönelik yüksek bir talebin olduğuna vurgu yapan Lomizde, şöyle konuştu:

"Turistlerin bu yaz karşılaştıkları koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'ye yönelik yüksek bir talep var. Ağustos sonu ve eylül başını kapsayan çok iyi göstergeler var. Türkiye bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacak. Talep hacmi geçen yıla yaklaşıyor ve Türkiye'nin bu yıl Rus turizm pazarında iyi bir yaz geçireceğini söyleyebiliriz."


Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. İki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar 1 Ağustos, charter uçuşlar ise bugün itibarıyla başladı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA