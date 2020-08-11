Son dakika: MEB il dışı tayinler açıklandı mı? 2020 İller arası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Son dakika... MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları için geri sayım başladı. 2020 yılında yapılacak iller arası yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta tamamlandı. İsteğe bağlı ve zorunla çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, il dışı tayinler açıklandı mı? 2020 İller arası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları personel.meb.gov.tr sayfasında nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK