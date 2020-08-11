Son dakika: MEB il dışı tayinler açıklandı mı? 2020 İller arası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Son dakika... İl dışı tayinler açıklandı mı? Öğretmenlerin 2020 yılı il dışı tayin için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, iller arası yer değiştirme başvuruları 6-10 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Peki, il dışı tayinler açıklandı mı? 2020 İller arası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları personel.meb.gov.tr sayfasında nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...
Son dakika... MEB öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları için geri sayım başladı. 2020 yılında yapılacak iller arası yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta tamamlandı. İsteğe bağlı ve zorunla çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, il dışı tayinler açıklandı mı? 2020 İller arası atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları personel.meb.gov.tr sayfasında nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...
İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 6- 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?
Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi,diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.