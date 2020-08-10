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Son dakika: Türkiye dünyada bir ilki başardı! Bahar Kalkanı'nda sürü SİHA operasyonu

Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan 'larla çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi Sistemleri Genel Müdürü hesabından duyurdu.

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Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: Türkiye dünyada bir ilki başardı! Bahar Kalkanı'nda sürü SİHA operasyonu

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...'' açıklamasını yaptı.

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