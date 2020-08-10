Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu! Şehit Emre Büyükyıldırım'ın ailesi ile görüştü

Latif Büyükyıldırım da Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Yedi çocuğum var. Oğlum daha evlenmemişti, nişanlamıştık düğünü sonra yapacaktık." diye konuştu.

Şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile de görüşen Başkan Erdoğan, "Öncelikle Rabb'im inşallah şehidimizle cennetinde sizleri buluştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Böyle bir şehit annesi olmak çok büyük bir ödül, Allah sabırlar versin." dedi.