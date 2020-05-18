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Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor! TB2’ler iş başında!

'da devam eden savaşta bugün önemli bir gelişme yaşandı. destekli UMH güçleri stratejik Vatiyye üssünü sürpriz bir saldırıyla ele geçirdi. Saldırılarda, 'ın Teknik Müdürü olduğu tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları etkin rol oynadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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BAYKAR TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR!

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Libya ordusu hava unsurları, son 48 saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter milislerine temin ettiği 2'si Vatiyye Üssü'nde olmak üzere toplam 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor! TB2’ler iş başında! BAYKAR TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR! TB2’LER İŞ BAŞINDA!

BAYRAKTAR TB2'LER PANTSİR'LERİ YERLE BİR ETTİ

Pantsir hava savunma sistemlerinin imha edilmesinde 'ın Teknik Müdürü olduğu tarafından, üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları etkin rol oynadı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, o ana ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak "Pantsir katili TB2'ler iş başında. BAE tarafından el Vatiyye üssüne sevk edilen 2 Pantsir sistemi daha imha edildi." ifadelerini kullandı.

Acun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Libya'daki savaşta önemli dönüm noktalarından birisi yaşandı. Türkiye destekli UMH güçleri stratejik Vatiyye üssünü sürpriz bir saldırıyla ele geçirdi. Tüm batı Libya artık UMH'nin kontrolünde. Hafter ve destekçileri moral motivasyon ve psikolojik üstünlüklerini kaybettiler.

UMH, Türkiye'nin sağladığı, hss, elektronik harip ve SiHA'larla bölgede hava hakimiyeti kurmuş ardından üs ve çevresinde yıpratma saldırıları yapmaya başlamıştı. Hafter güçleri bölgeyi kaybetmemek adına çok direnmelerine rağmen ağır kayıplara dayanamadılar."

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