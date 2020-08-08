08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Fahrettin Koca, tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Sağlık Bakanı Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

'KURALCI OLUN'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kuralcı olun. Kuralsızlık, ilk fırsatta hasta ediyor" dedi.

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