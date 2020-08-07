Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaşayandan Uyarılar' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin uyarılarına yer verdi. Tedbirlere çok dikkat ettiğinin altını çizen hastane çalışanı Neslihan B., " Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" dedi.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Neslihan B., yaptığı uyarıda 14 yıldır hastanede çalıştığını belirterek, "5 ay evimden işime gidip geldim. Tedbirlere dikkat ettim ama sadece benim dikkatim yetmedi. Pozitif çıktım. Şimdi tedavim evde devam ediyor. 3 gündür yatıyorum. Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum. Dikkat etsin herkes. Sinsi bir virüs bu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 7 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1185 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 813'e, toplam vaka sayısı ise 238 bin 450'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 221 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1028 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3 oldu.