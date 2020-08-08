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Sağlık Bakanı Koca ibret olsun diye paylaştı: Bu beni gerçekten üzüyor

Son dakika haberine göre, , corona virüse karşı uyarılarda bulundu. , son olarak, '' başlığıyla yayınladığı mesajında test sonucu pozitif çıkan bir doktorun yaşadıklarını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Sağlık Bakanı Koca ibret olsun diye paylaştı: Bu beni gerçekten üzüyor

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımında yer verdiği coronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

"İlk hastalardan biriyim. Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, mide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor. Dr. Selçuk K."


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