Sağlık Bakanı Koca ibret olsun diye paylaştı: Bu beni gerçekten üzüyor
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı uyarılarda bulundu. Bakan Koca, son olarak, 'Yaşayandan Uyarılar' başlığıyla yayınladığı mesajında test sonucu pozitif çıkan bir doktorun yaşadıklarını paylaştı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımında yer verdiği coronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:
"İlk hastalardan biriyim. Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, mide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor. Dr. Selçuk K."