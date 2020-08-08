08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bingöl’de terör örgütüne darbe! EYP ve mühimmat ele geçirildi

’ün Yayladere ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait , mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020
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Bingöl’de terör örgütüne darbe! EYP ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 07 Ağustos 2020 tarihinde Bingöl İli Yayladere İlçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.



Ele geçirilen malzemelerin, "1 adet mühimmat harp başlığı tadil edilerek düzenlenmiş EYP, 1 adet ALFA/FİRE alıcı devresi,1 adet ALFA/FİRE verici devresi, 1 adet 8'li pil bloğu, 4 m akım taşıyıcı kablo, 1 adet Antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet 120 mm çapında Topçu Mühimmatı" olduğu aktarıldı.

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