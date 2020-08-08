08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Milli Savuna Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 2 PKK/YPG'li gözaltına alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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