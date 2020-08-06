Son dakika: MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kaplan Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020