06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden ’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 ’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kaplan Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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