Türkiye 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarında Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında yüzde 4,5'luk büyüme oranıyla ilk sırada. Türkiye koronavirüsün etkilerini en aza indiren ve en hızlı refleks gösterip salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ekonomik gelişme konusunda büyüme oranlarıyla lider konumundayken Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi saldırı altında. Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye'ye neden saldırıyorlar? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Döviz kuru üzerinden manipülasyon neden yapılıyor? Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Türkiye Akdeniz'de ve Orta Doğu'da kimlerin oyunlarını bozdu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINDAN RAHATSIZLIK DUYAN ÇEVRELER VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye son dönemlerde çok önemli insiyatifler alan bir ülke. Bölgesinde gerçekten önemli bir güç olduğunu oyun kurucu ve oyun bozucu bir güç olduğunu gösteren bir aktör olarak tarihi bir takım insiyatifler alan bir ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Kovid sürecinde Türkiye çok başarılı bir yönetim ortaya koydu. Kovid sonrası dönem için en avantajlı ülkelerden biri olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Bir taraftan da Türkiye'nin yeni dönemde oluşan fırsatları değerlendirmesinden rahatsızlık duyan çevreler olduğunu düşünüyorum.

EKONOMİ YÖNETİMİMİZ FİNANSAL DALGALANMALARI ATLATABİLECEK GÜCE SAHİP

Kovid'in etkisiyle ekonomide dünyada bir daralma var. Ne olursa olsun Türkiye güçlü bir yapıya sahip. Güçlü bir liderliği var. Siyasi istikrarı var. Ekonomisinin temelleri sağlam ve sağlıklı. Kovid sürecinde de bunu gösterdi. Dolayısıyla finansal piyasalardaki dalgalanmaları atlatabilecek güce ve kapasiteye sahip ekonomi yönetimimiz var ve bunları da atlatarak yolumuza devam edeceğiz inşallah.

SALDIRILARIN 5.'Sİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Bugüne kadar bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulamaya geçtikten sonra Türkiye 4 kur saldırısına muhatap kaldı. Adeta Türkiye'nin kendi ayakları durması husumet odaklarına karşı cephe alması etkili müessir ve istikrarlı yükselişini çekemeyenlerin sürekli olarak çelme takmaları bu ekonomik operasyonların da motivasyonu olmuştur. Şu anda saldırıların 5.'si ile karşı karşıyayız. Niye? Ekonomi yönetimi milli, ekonomi yönetimi ahlaklı, ekonomi yönetimi bugünkü Türkiye'de gözünü vicdanını Londra'ya, Frankfurt'a, Washington'a, New York'a çevirmemiş kişi ya da kişilerden oluşuyor.

83 MİLYON BUNA DİRENECEKTİR

Türkiye ekonomisi bağımsız, Türkiye ekonomisi kendi ayakları üstünde duruyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi kaderine kendi geleceğine yön ve istikamet verecek dirayete basirete ruha sahip. Şimdi siz Libya'da Suriye'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milli güvenliğini milli bekasını muhafaza gayretine karşı rövanşist duygularla ekonomide bir cephe açmaya çalışıyorsanız 83 milyon buna direnecektir inşallah. Kur bugün çıkar yarın iner. Önemli olan adamlık. Önemli bağımsızlık, önemli olan varoluş. Türkiye Cumhuriyeti kendisine güveniyor. Milletimiz devletiyle kenetlenmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok iyi sonuçlar veriyor.

ÇOK BÜYÜK TEZGAH VE KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bu kadar açık seçik Türkiye'ye ekonomik bir saldırı varken Faik Öztrak'ın çıkıp "hükümet istifa" demesi, "Damat ve danışmanları" diye başlayarak cümleye kurun Londra'dan idare edildiğini ifade etmesi siyasi ahlaksızlıktır. Seviyesizliktir. Cehalettir. CHP Türkiye'nin karşısında. Sayın Berat Albayrak adam gibi adamdır. Ekonomi yönetiminde kabiliyetli, ehliyetli ve bastığı yer durduğu yer başkent Ankara. Faik Öztrak, bu açıklamasıyla CHP bu değerlendirmesi ve tutumuyla bir kez daha siyasi savrulma yaşamıştır.

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