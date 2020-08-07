Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları CHP'de korkuya yol açtı!!

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA KURULTAY OLDU

İnce, uzun süredir parti ile ilgili sessizliğe bürünmüştü. Kurultaya kadar açıklama yapmayan İnce, aday da olmamıştı. Kılıçdaroğlu'na karşı partideki en güçlü muhalif olan İnce, kurultayda sıradan bir delege gibi en arkaya gönderilmişti. İnce için bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu.

İNCE'DEN 'BÖLÜCÜ' ÇIKIŞI

İstanbul ve Ankara'da yoğun görüşme trafiğinde olan Muharrem İnce, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu sormuştu.