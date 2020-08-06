06 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var...

Son dakika haberine göre 'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10'u gözaltı alındı.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Polatlı başta olmak üzere Ankara'nın merkez ilçelerinde çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Polatlı ve diğer ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 zanlıdan 10'u gözaltına alındı
Operasyonda, 15'i Irak, 4'ü Suriye uyruklu 19 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan zanlıların ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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