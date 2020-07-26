26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi

Son dakika haberi... , 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik 935 operasyon düzenledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
ABONE OL
Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Ankarada FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI KARARI
Skandal ifadeler! ‘Hakkımda delil yok’ diyen ihraç savcının FETÖ delilleri ortaya çıktı SKANDAL İFADELER! 'HAKKIMDA DELİL YOK' DİYEN İHRAÇ SAVCININ FETÖ DELİLLERİ ORTAYA ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA