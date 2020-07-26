Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.