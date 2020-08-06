Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Trump Erdoğan'a direnemiyor

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığı ile bilinen haber kanalı Rudaw'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazetecinin Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmelere atıfta bulunarak sorduğu, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı ikna etmeyi nasıl kolayca başardı?' sorusuna yanıt vermekte zorlanan Bolton, "Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum." dedi.

Bolton, Erdoğan'ın 2018'de Trump'ı Rojova'dan çekilmeye ikna etmesine ilişkin konuya da değindi, "Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Rojova'dan çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik. 2019'da olanlar, Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş, sonuç itibarıyla bu baskılar işe yaramıştı. Erdoğan, 2018'de yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu." ifadelerini kullandı.