FETÖ firarisi Can Dündar Kurban ibadetini hedef aldı
FETÖ'cü firari Can Dündar, Avrupa'da Türkiye aleyhine yaptığı propagandaların ardından bu kez İslam dinini hedef aldı. Müslümanlar için kutsal olan Kurban ibadetini 'cinayet' olarak gören vatan haini Can Dündar, Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki topladı.
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Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası Almanya'ya kaçan Can Dündar, her fırsatta Türkiye'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.
FETÖ firarisi Can Dündar, bu kez de Kurban ibadeti hakkında skandal ifadeler kullandı. Müslümanların kutsal Kurban Bayramı hakkında Twitter'da başlatılan #KurbanCinayettir etiketine destek veren Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır." ifadeleriyle Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaştı.
Bilindiği gibi Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının hem orman hem de hazine arazisine işgali çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can ve Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlemişti.