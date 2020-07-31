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FETÖ firarisi Can Dündar Kurban ibadetini hedef aldı

FETÖ'cü firari , Avrupa'da Türkiye aleyhine yaptığı propagandaların ardından bu kez İslam dinini hedef aldı. Müslümanlar için kutsal olan Kurban ibadetini 'cinayet' olarak gören , Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki topladı.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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FETÖ firarisi Can Dündar Kurban ibadetini hedef aldı

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası Almanya'ya kaçan Can Dündar, her fırsatta Türkiye'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.

FETÖ firarisi Can Dündar, bu kez de Kurban ibadeti hakkında skandal ifadeler kullandı. Müslümanların kutsal Kurban Bayramı hakkında Twitter'da başlatılan #KurbanCinayettir etiketine destek veren Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır." ifadeleriyle Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaştı.

Bilindiği gibi Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının hem orman hem de hazine arazisine işgali çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can ve Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlemişti.

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