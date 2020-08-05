05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

Sözcüsü Hami Aksoy, "'nın 'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümünde, konuya ilişkin yöneltilen yazılı soruya cevap verdi. Aksoy, açıklamasında, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir" dedi.

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