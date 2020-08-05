Bugün Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı' konulu genelgeye işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırladığımız 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nı ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte topyekün seferberlik halinde uygulayacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış ve artan nüfus ile birlikte toplu taşımaya olan ihtiyaca uygun olarak akıllı ulaşım sistemleri alanında hazırladığımız 25 Ekim 2014 tarihli strateji belgesi ve eylem planında güncellemeye gidiyoruz. Bu itibarla, ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı geliştireceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak devam eden veya yeni başlanan tüm ulaşım modlarımızda bilişim teknolojilerinden maksimum yararlanan, akıllı, güvenli, hızlı, ekonomik ve çevre duyarlılığına hassas bir sistem geliştiriyoruz.

Gelişmiş ülkelerin tümünde uygulanan ileri yolcu bilgi sistemleri ile birlikte, trafik, toplu taşıma, elektronik ücretlendirme, sürücü destek, yük ve filo yönetimi, kaza ve acil durum yönetim sistemlerinde hep ileri bilişim teknolojilerini kullanmaya başladık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni ulaşım stratejileri hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Akıllı ulaşım sistemleri 2023 vizyonu çerçevesinde tüm ulaşım hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetildiği ve yönlendirildiği, kendi içinde ve dünya ile entegre bir Türkiye'yi oluşturmak için akıllı ulaşım sistemlerinin ülke genelinde entegrasyonunun sağlanması için idari ve teknik mevzuatımızı geliştiriyoruz. Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz. Akıllı ulaşım uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştırılarak trafik güvenliğinin ve mobilitenin artırılmasına önem veriyoruz. Başka karayolları olmak üzere, yakıt tüketimi ve emisyon miktarlarının azaltılmasına öncelik veriyoruz. Yeni yaptığımız kara ve demiryolu sistemlerinde daha kısa, daha emniyetli ve çevreye daha duyarlı projelere yöneliyoruz. Ulaşım modlarımız arasında daha az enerji tüketen, çevreye duyarlı, emniyetli modları tercih ediyoruz" dedi.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ülkemizde uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi için tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordinasyonu sağladıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Özel sektör temsilcilerinin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile tüm paydaş temsilcilerinin katıldığı 'İzleme ve Yönlendirme Komitesi' ülkemizdeki değişimi takip edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişimde ülkemizin kat be kat büyüdüğüne işaret ederken sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son on sekiz yıllık güçlü yönetim anlayışımızın bir sonucu olarak, tüm ulaşım modlarında vatandaşlarımızın, güven, emniyet, konfor ve çevre duyarlılığına sahip ulaşıma kavuşması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde devam etmekte olan büyük ulaşım projelerimizin de hizmete açılması ile birlikte, ülkemizi kara ve demiryolu ağları ile örmüş olacağız. Bilişim otobanları ile de desteklenen ulaştırma modlarımızla Türkiye'yi bölgesinde lider, Dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz."