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Türkiye'den KKTC'ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ersin Tatar'ın "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere yaptığı görüşmede, bu yıl içinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Türkiye'den KKTC'ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamada, Fuat Oktay'ın, Kovid-19 ile mücadele ve "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen Tatar ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi,

- Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması,

- KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur- Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması,

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- KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması,

- Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve işbirliğinin sürdürülmesi,

- Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varılmıştır."

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