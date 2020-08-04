Türkiye'den KKTC'ye ileri teknolojilerle donatılmış 100 yataklı pandemi hastanesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamada, Fuat Oktay'ın, Kovid-19 ile mücadele ve "Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen Tatar ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Salgınla mücadele sürecinde Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi,

- Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KKTC'de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması,

- KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur- Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması,

- KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması,

- Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve işbirliğinin sürdürülmesi,

- Kapalı Maraş'ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varılmıştır."