24 Temmuz 2020, Cuma
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı , sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Meis Adası yakınında başlattığı çalışmaların ardından ’nin ilan ettiği ’in haklı bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs'ta güvenli bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Tatar, "Biz bu bölgedeki ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı , Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'nin ilan ettiği 'in haklı bir adım olduğunu söyleyen Tatar, "Türkiye, sadece bölgenin değil dünyanın lider ülkelerinden birisidir" dedi.

Tatar şöyle devam etti:

"Rum-Yunan ikilisinin zaman zaman yaptıkları şımarıklıklara biz alışmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin KKTC ve son dönemde Libya ile yaptığı anlaşmadan dolayı Doğu Akdeniz'deki ezber bozulmuştur. Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre düzenlediği haritaların artık bir geçerliliği yoktur. Bizim haritalarımız daha fazla geçerlidir. Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz."

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