İçişleri Bakanlığından açıklama: Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi...
Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Son günlerde halı sahaların 4 Ağustos'ta açılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Yapılan haberler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlandı. Futbolseverler yapılan açıklama ve halı sahaların son durumunu araştırmaya başladı. İşte Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi...
Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce 4 Ağustos tarihinde halı sahaların açılacağı iddiası gündeme gelmişti. Sosyal medya ve bazı basın organlarda iddianın artık ciddi boyutlara gelmesi sonrasında İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Peki, Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi...
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Halı Saha Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.