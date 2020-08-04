İçişleri Bakanlığından açıklama: Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi...

Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce 4 Ağustos tarihinde halı sahaların açılacağı iddiası gündeme gelmişti. Sosyal medya ve bazı basın organlarda iddianın artık ciddi boyutlara gelmesi sonrasında İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Peki, Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Halı sahalar açılış tarihi...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı Saha Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.