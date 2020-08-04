Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başı Fatih Yarımbaş'tan skandal savunma

Aksakallı'yı derdest etmeye çalıştığı iddialarının doğru olmadığını öne süren Yarımbaş, bu yöndeki suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.



AMACI GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKMIŞ!

Darbe girişimi öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli olduğunu, 11 Temmuz'da buradaki görevinin sona ermesi üzerine Türkiye'ye döndüğünü anlatan Fatih Yarımbaş, 15 Temmuz akşamı kendisine verilen görevin ise Aksakallı'nın güvenliğinin sağlanması olduğunu iddia etti.

Bu düşünceyle toparladığı ekibiyle Zekai Aksakallı'nın bulunduğu Gazi Orduevi'ne gittiğini anlatan Yarımbaş, Aksakallı'nın düğünden ayrılması üzerine aracına yaklaştıklarını, ancak Aksakallı'nın kendilerini dinlemeden bölgeden ayrıldığını söyledi.

Bunun üzerine ÖKK'ye dönmek istediğini, ancak giriş çıkışların yasaklanmış olduğunu öğrendiğini dile getiren Fatih Yarımbaş, bu sırada savaş uçaklarının uçtuğunu ve Genelkurmay Başkanı'nın Akıncı Üssü'nde olduğunu öğrenmesi üzerine buraya gitmeye karar verdiğini beyan etti.

Yarımbaş, Akıncı Üssü'nde darbeye yönelik bir faaliyetinin bulunmadığını da öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.