İngiliz Sky News'ten Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesine övgü

Haberde, Yunanistan'dan fazla nüfusa sahip olan ve Batılı ülkeler arasında en fazla nüfusu barındıran şehirlerden biri olan İstanbul'da, ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından test ve izleme merkezlerinin hemen devreye girdiği de bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının düşük olmasının kapsamlı test sayılarına, hastaları takip ve izleme ağına ve hastalığın erken evrelerinde önleyici tedavilere bağlı olduğunu söyledi.

Yiyit, Kovid-19 testlerinin titizlikle uygulandığını ve bu sayede Türkiye'nin virüsün bir adım önünde olduğunu belirtti.



