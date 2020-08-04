CHP’de kurultay sonrası koronavirüse yakalananların sayısı 78’e çıktı

UYARILARA PARTİ YÖNETİMİ KULAK ASMADI

Bunların arasında İzmir'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi de var. Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen gibi isimlerin kurultayın ertelenmesine yönelik tüm uyarılarına parti yönetimi kulak asmamış, kurultayı yapma kararı almıştı.