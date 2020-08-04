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CHP’de kurultay sonrası koronavirüse yakalananların sayısı 78’e çıktı

’de koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gerektiği belirtilen ancak tüm tartışmalara rağmen yapılan kurultay sonrası  fatura ağırlaşıyor. 30 delegenin virüse yakalandığı partide vaka sayısı 78’e yükseldi. Özellikle salonun kapalı odalarında ve otel lobilerinde 'ne girebilmek için yapılan delege pazarlıklarında temizliğe dikkat edilmediği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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CHP’de kurultay sonrası koronavirüse yakalananların sayısı 78’e çıktı

25-26 Temmuz tarihlerinde 'daki Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayın ardından Üsküdar kurultay delegesi Aydın Yıldırım, geçen salı günü koku alamamaya başlayınca test yaptırmış, bunun üzerine yapılan incelemelerde 30 partililinin virüse yakalandığı belirlenmişti. Büyük panik ve korku yaşayan partililer hastanenin yolunu tuttu.

KORKULAN OLDU

Koronavirüs skandalının ardından Genel Başkan, parti yönetimi, belediye başkanları ve parti kurultayının tüm delegeleri kurultayın ardından gittikleri şehirlerinde test yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin yetersiz kaldığı kurultayın ardından yapılan testlerde korkulan oldu. İkinci filyasyon çalışmasının ardından koranavirüse yakalanan 'li sayısı 78'e yükseldi.

UYARILARA PARTİ YÖNETİMİ KULAK ASMADI

Bunların arasında 'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi de var. Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen gibi isimlerin kurultayın ertelenmesine yönelik tüm uyarılarına parti yönetimi kulak asmamış, kurultayı yapma kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER SÜRÜYOR

Hergün artan vaka sayıları karşısında büyük öfke yaşayan CHP'liler, kurultay salonundaki dikkatsizliğe vurgu yapıyor. Özellikle salonun kapalı odalarında ve otel lobilerinde 'ne girebilmekm için yapılan delege pazarlıklarında temizliğe dikkat edilmediği belirtildi. Partililer, önlem almayan parti yönetimine sert tepki gösterdi. Partide muhalif isimleri tek tek etkisizleştiren ve tek adam olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. (Sabah)

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