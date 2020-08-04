UMUT VE ÇÖZÜM SİYASETİ

10.5 milyon üyesiyle AK Parti, benzersiz bir siyasi kurum. Ayrıca her yıl bir milyon yeni üye hedefliyoruz. Son 2 ayda 250 bin üye kaydı yaptık. Bu bile AK Parti'nin siyasetin merkezinde durduğunu umut ve çözüm olduğunu göstermesi bakımından önemli bir kriter.