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Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik başlatıldı. Öte yandan bazı köylerde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar ilan edildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilçeye bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köylerinde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

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