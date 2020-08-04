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AB'den Google'ın Fitbit'i satın alma teklifine şok soruşturma: 2,1 milyar dolarlık...

Avrupa Birliği (), teknoloji şirketi 'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi 'i 2,1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin başlattıYapılan açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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AB'den Google'ın Fitbit'i satın alma teklifine şok soruşturma: 2,1 milyar dolarlık...

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

REKABETE AYKIRI DURUM SORUŞTURULACAK
Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor. Söz konusu 2,1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

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