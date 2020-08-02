Facebook ve Google dijital medyaya ödeme yapacak! İşte detaylar...

FACEBOOK: ZATEN DESTEK VERİYORUZ

Geleneksel medya şirketleri ise yasayı mutlulukla karşıladı. Sydney Morning Herald ve Business Insider'ın yerel haklarına sahip olan Nine, bir açıklama yaptı. Hükümetin, Avustralyalı medya kuruluşları ile Google ve Facebook arasında düzenleyici rolü üstlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Facebook ise zaten yerel yayıncılara her türlü yardımın yapıldığını savundu. Şirket, korona virüsü fonları aracılığıyla milyonlarca dolar yatırım yaptığını, yayıncılara bağışlarda bulunduğunu ve sponsor olduğunu açıkladı.