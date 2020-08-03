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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 3 Ağustos Pazartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 3 Ağustos Pazartesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 301 testten 995'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 747 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 217 bin 497'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, bin 3 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, toplam hasta sayısı 233 bin 851, toplam vefat sayısı 5 bin 747, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4, ağır hasta sayısı 580, toplam iyileşen hasta sayısı 217 bin 497 oldu.

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'ENDİŞE DUYUYORUZ'
Bakan Koca verilere ilişkin, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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