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Taksim’de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı! Dehşetin ardından yine iş başındaydılar

İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlardan park ücreti alan bir yakalanırken kameralar tarafından park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Taksim’de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı! Dehşetin ardından yine iş başındaydılar

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim'de değnekçilik yaparak vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ilçede yürüttükleri çalışmada park vatandaşlardan park ücreti adı altında para Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.



Öte yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Taksimdeki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar TAKSİM'DEKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİNİN ARDINDAN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! YİNE İŞ BAŞINDALAR

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