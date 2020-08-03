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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: 21 telefon görüşmesi yaptı

, yoğun diplomasi trafiği yürüterek 'nın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan 'ya, 'dan Kosova'ya kadar ülke liderlerinin de aralarında bulunduğu 21 telefon görüşmesi yaptı.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: 21 telefon görüşmesi yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Başkan Erdoğan, bayramın ilk üç gününde aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in de bulunduğu 21 görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Başkan Erdoğan ayrıca bayram süresince şu isimlerle bayramlaştı:

"Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi."

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